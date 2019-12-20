Leonardo DiCaprio sevgilisine elleriyle patates yedirdi

Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile birlikte Colorado’nun Aspen bölgesinde The White House Tavern adlı öğle yemeği yerken görüntülendi.
İkiliye oyuncu Lukas Haas da eşlik etti.
Karlı havada açık havada oturarak hamburger ve patates yiyen DiCaprio, kız arkadaşı Morrone’ye elleriyle patates yedirdi.
45 yaşındaki DiCaprio ile 22 yaşındaki sevgilisi bir yandan yemek yiyip bir yandan da keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Bir süre önce, kendisinden 23 yaş büyük olan DiCaprio ile birlikteliği hakkında konuşan Morrone, yaş farkı nedeniyle yargılanmaktan dolayı şikayet etmişti.
Morrone, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” demişti.
Genç oyuncu ayrıca “İnsanlar benim ilişkimle neden bu kadar ilgileniyorlar, anlamıyorum” şeklinde konuşmuştu.
“İnsanlar artık beni daha fazla filmde görüyor ve yavaş yavaş kendime sinemada bir kimlik ediniyorum" diyen Morrone, “Sanki her zaman yaşadığınız ilişkiyle kimliklendirilmeniz gerektiği fikri beni hayal kırıklığına uğratıyor. Böyle bağlantı kurulmasını anlıyorum ama ben yoluma devam ettikçe bu konuşmaların azalacağından eminim” ifadesini kullanmıştı.