Leonardo DiCaprio ve sevgilisi ilk kez bir partide
ntv.com.tr
Yaklaşık bir yıldır birlikte olsalar da ilişkilerini gizli tutmaya çalışan Leonardo DiCaprio ve kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone, ilk kez bir partiye birlikte katılırken görüldü.
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Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile hafta sonu parti çıkışında görüntülendi.
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44 yaşındaki aktör, 21 yaşındaki model sevgilisiyle Beverly Hills’te ünlü aktör Seth MacFarlane’in düzenlediği partide eğlendi.
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Pek çok yıldızın da katıldığı partide birlikte boy gösteren DiCaprio ve Morrone, ilk kez resmi olarak ilişkilerini doğrulamış oldu.
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Çiftin yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu bilinse de bu zamana kadar birlikte görüntülendikleri bir etkinlik olmamıştı.
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5Çiftin ilişkilerini gizli tutmaya çabası, Camila Morrone’nin Instagram paylaşımlarıyla da kendini gösterdi.
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6Sık sık paylaşım yapan Morrone, DiCaprio hakkında hiçbir paylaşım yapmadı.