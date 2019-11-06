Leonardo DiCaprio'dan 600 bin liralık bağış

06.11.2019 - 10:08
Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone’un eş başkan olduğu ve gönüllülerin yardımıyla genç insanlara ev açan A Sense of Home kuruluşunun gala gecesine katıldı.
Beverly Hills’te düzenlenen davette Oscarlı oyuncunun 100 bin dolarlık (Yaklaşık 600 bin TL) bağışta bulunduğu bildirildi.
DiCaprio'nun çevre koruma vakfı geçtiğimiz yıl 20’nci yılı galasında, 7 milyon dolar bağış toplamıştı.
DiCaprio, BM İklim Zirvesi'ndeki İklim değişikliği krizine karşı konuşmasıyla dikkat çeken 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e de destek vermiş, ünlü yıldız Thunberg ile bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medyadan "O bizim zamanımızın lideri haline geldi" notuyla paylaşmıştı.
Çevreci kimliğiyle bilinen ünlü yıldız DiCaprio, geçtiğimiz aylarda ise meslektaşı Will Smith ile Amazon Yağmur Ormanları fonuna aktarılmak üzere sınırlı sayıda ayakkabı üretmişti.