Leonardo DiCaprio'dan 600 bin liralık bağış

DiCaprio, BM İklim Zirvesi'ndeki İklim değişikliği krizine karşı konuşmasıyla dikkat çeken 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e de destek vermiş, ünlü yıldız Thunberg ile bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medyadan "O bizim zamanımızın lideri haline geldi" notuyla paylaşmıştı.





