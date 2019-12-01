Leonardo DiCaprio'dan Brezilya Devlet Başkanı'na yanıt

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Amazonlar'daki yangınlarla ilgili Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'yu suçlamasının ardından Oscar’lı yıldız açıklama yaptı.
Bolsonaro, DiCaprio'nun Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) 500 bin dolar bağışta bulunduğunu ve Amazon'un yakılması için işbirliği yaptığını söylemişti.
DiCaprio açıklamasında, “Amazon için kriz zamanında, doğal ve kültürel miraslarını korumaya çalışan Brezilya halkını destekliyorum. Onlar çevreyi korumak için gereken bağlılık ve tutkunun şaşırtıcı ve alçakgönüllü birer örneği. Bu yeri doldurulamaz ekosistemlerin geleceği tehlikede ve onları koruyan gruplarla yan yana durmaktan gurur duyuyorum. Desteğe değer olmasına rağmen, hedeflenen kuruluşları desteklemedik” dedi.
DiCaprio ayrıca, “Amazon'u, tüm Brezilyalıların geleceği için güvenceye almak için yorulmadan çalışan Brezilya halkını, yerel yönetimleri, bilim insanlarını, eğitimcileri ve tüm insanları desteklemeye kararlıyım” ifadesini kullandı.
“Bu Leonardo DiCaprio havalı adam, değil mi? Amazonlar’ın yakılması için para veriyor” diyen Brezilya lideri, hiçbir kanıt sunmadan yaptığı bu açıklamayı, bir gün önce Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında dile getirmişti. Bolsonaro canlı yayında, “Lanet olsun Leonardo DiCaprio, Amazon’un yakılması için işbirliği yapıyorsun” demiş, ünlü aktörü “uluslararası Brezilya karşıtı” kampanyanın parçası olmakla suçlamıştı.
Bolsonaro’nun açıklamaları, dört gönüllü itfaiyecinin kanıt sunulmadan, “Uluslararası bir sivil toplum kuruluşuna daha fazla bağış yaptırmak için bilinçli olarak orman yangını çıkarma” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından gelmişti.