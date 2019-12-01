Leonardo DiCaprio'dan Brezilya Devlet Başkanı'na yanıt

“Bu Leonardo DiCaprio havalı adam, değil mi? Amazonlar’ın yakılması için para veriyor” diyen Brezilya lideri, hiçbir kanıt sunmadan yaptığı bu açıklamayı, bir gün önce Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında dile getirmişti. Bolsonaro canlı yayında, “Lanet olsun Leonardo DiCaprio, Amazon’un yakılması için işbirliği yapıyorsun” demiş, ünlü aktörü “uluslararası Brezilya karşıtı” kampanyanın parçası olmakla suçlamıştı.

Bolsonaro’nun açıklamaları, dört gönüllü itfaiyecinin kanıt sunulmadan, “Uluslararası bir sivil toplum kuruluşuna daha fazla bağış yaptırmak için bilinçli olarak orman yangını çıkarma” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından gelmişti.