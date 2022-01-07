Leonardo DiCaprio'dan Sason Çayı'nda 47 yıl sonra görülen balık paylaşımı

Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.









