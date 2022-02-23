Leonardo DiCaprio’dan yatırım

Çevreci kişiliğiyle bilinen ve servetinin bir kısmını doğa için harcayan yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio bu kez ticarete yatırım yaptı. DiCaprio, bir Fransız şampanya markasına ortak oldu.

Haberler 23.02.2022 - 16:45

Leonardo DiCaprio’dan yatırım - 1

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.


Leonardo DiCaprio’dan yatırım - 2

Yıldız oyuncu bir Fransız şampanya markasından hisse satın aldı.


Leonardo DiCaprio’dan yatırım - 3

İklim krizine sık sık dikkat çeken DiCaprio, “Ülkesindeki biyoçeşitliliği korumaktan yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanmaya kadar, bu marka çevresel ayak izini radikal bir şekilde düşürmekte kararlı, bu da beni bir yatırımcı olarak katılmaktan gururlandırıyor” dedi.


Leonardo DiCaprio’dan yatırım - 4

DiCaprio geçtiğimiz günlerde şarkıcı Moby'den satın aldığı Los Angeles'taki evini kâr elde etmeden 4,9 milyon dolara satışa çıkarmıştı.


Leonardo DiCaprio’dan yatırım - 5

DiCaprio, 5,75 milyon dolara satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı evinin fiyatını düşürmüştü.

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