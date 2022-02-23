Leonardo DiCaprio’dan yatırım

İklim krizine sık sık dikkat çeken DiCaprio, “Ülkesindeki biyoçeşitliliği korumaktan yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanmaya kadar, bu marka çevresel ayak izini radikal bir şekilde düşürmekte kararlı, bu da beni bir yatırımcı olarak katılmaktan gururlandırıyor” dedi.





