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Leonardo DiCaprio'nun aşk grafiği (25'te terk ediyor)

Sosyal medya kullanıcıları Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatıyla ilgili bir grafik hazırladılar. Buna göre Leonardo Di Caprio sevgililerinin mutlaka 25 yaş altında olmasını istiyor, yaş alan sevgililerinden ayrılıyor. Hollywood'da bilinen ve kulaktan kulağa fısıldanan bu gerçek yeniden herkesin dilinde...

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    Leonardo DiCaprio, geçen yıldan bu yana kendisinden 22 yaş küçük Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte. Camila Morrone 22, Di Caprio ise 44 yaşında.
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    Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone’yi Oscarlı aktör Al Pacino tanıştırmıştı. Al Pacino, 7 yıldır Camila’nın annesi oyuncu Lucila Sola ile birlikte.

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    Hikayenin buraya kadarki kısmı normal. ancak Leonardo Di Caprio'nun aşk hayatını yakından takip edenler bu ilişkinin uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorlar. Nedeni ise oldukça ilginç...
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    Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio, 1997’den bu yana 15’i model 20 ünlüyle aşk yaşadı. DiCaprio’nun sevgilileriyle 25 yaşına geldiklerinde ayrılması, Hollywood’un eskimeyen dedikodularından biri oldu.
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    Hollywood’un bebek yüzlü çapkını Leonardo DiCaprio’nun aşk grafiği çıkarıldı. Leonardo için bir ilişkinin ömrü 22 yıldır değişmiyor. Sevgilisinin 25 yaşına gelmesi, aşkın sonunu getiriyor. İstatistiksel veriler bu takıntısını doğruluyor.

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    Sosyal medya kullanıcıları, bu iddiaların tesadüf olmadığını hazırladıkları grafikle kanıtladı. İstatistiklere dayanan grafiğe göre; 44 yaşındaki oyuncu DiCaprio ne kadar yaş alırsa alsın, sevgililerinin yaş aralığı değişmiyor.Dail Mail ve Reddit’te paylaşılan grafik magazin gündemine damga vurdu.
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    Bakalım aynı alışkanlık Camila Morrone için de geçerli olacak mı? Şu na 22 yaşında olan güzel modelin Leonardo Di Caprio ile birlikteliği için 3 senesi kalmış gibi görünüyor.
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    Şu anda en çok merak edilen ise Camila'nın Di Caprio'yu bu huyundan vazgeçip geçiremeyeceği...
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    Blake Lively
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    Bar Refaeli
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    Erin Heatherton
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    Gisele Bündchen
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    Toni Garrn
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    Kate Moss
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    Nina Agdal
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    Roxy Horner
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    Roxy Horner
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