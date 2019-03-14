Leonardo DiCaprio'nun aşk grafiği (25'te terk ediyor)

1 Leonardo DiCaprio, geçen yıldan bu yana kendisinden 22 yaş küçük Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte. Camila Morrone 22, Di Caprio ise 44 yaşında. , geçen yıldan bu yana kendisinden 22 yaş küçük Arjantinli modelile birlikte. Camila Morrone 22, Di Caprio ise 44 yaşında.

2 Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone’yi Oscarlı aktör Al Pacino tanıştırmıştı. Al Pacino, 7 yıldır Camila’nın annesi oyuncu Lucila Sola ile birlikte.





3 Hikayenin buraya kadarki kısmı normal. ancak Leonardo Di Caprio'nun aşk hayatını yakından takip edenler bu ilişkinin uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorlar. Nedeni ise oldukça ilginç...

4 Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio, 1997’den bu yana 15’i model 20 ünlüyle aşk yaşadı. DiCaprio’nun sevgilileriyle 25 yaşına geldiklerinde ayrılması, Hollywood’un eskimeyen dedikodularından biri oldu.

5 Hollywood’un bebek yüzlü çapkını Leonardo DiCaprio’nun aşk grafiği çıkarıldı. Leonardo için bir ilişkinin ömrü 22 yıldır değişmiyor. Sevgilisinin 25 yaşına gelmesi, aşkın sonunu getiriyor. İstatistiksel veriler bu takıntısını doğruluyor.

6 Sosyal medya kullanıcıları, bu iddiaların tesadüf olmadığını hazırladıkları grafikle kanıtladı. İstatistiklere dayanan grafiğe göre; 44 yaşındaki oyuncu DiCaprio ne kadar yaş alırsa alsın, sevgililerinin yaş aralığı değişmiyor.Dail Mail ve Reddit’te paylaşılan grafik magazin gündemine damga vurdu.

7 Bakalım aynı alışkanlık Camila Morrone için de geçerli olacak mı? Şu na 22 yaşında olan güzel modelin Leonardo Di Caprio ile birlikteliği için 3 senesi kalmış gibi görünüyor.

8 Şu anda en çok merak edilen ise Camila'nın Di Caprio'yu bu huyundan vazgeçip geçiremeyeceği...

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10 Blake Lively

11 Bar Refaeli

12 Erin Heatherton

13 Gisele Bündchen

14 Toni Garrn

15 Kate Moss

16 Nina Agdal

17 Roxy Horner