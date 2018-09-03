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Leonardo DiCaprio'nun göbek sorunu

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio muhabirleri fark edince elleriyle göbeğini kapattı.

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    Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Malibu sahillerinde arkadaşı Vivi Nevo ile görüntülendi.

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    Okyanusa giren DiCaprio, kameraları görünce elleriyle göbeğini kapattı.

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    Su seviyesi göbeğini kapatana kadar elini göbeğinden çekmeyen yıldız, kilolu fotoğraf vermemek için çıkarken de aynı özeni gösterdi.

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    43 yaşındaki DiCaprio son olarak 21 yaşındaki Arjantinli sevgilisi Camila Morrone ile St. Tropez'de tatil yaparken görüntülenmişti. 

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    Caprio, Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood'da rol alacak.

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