Leonardo DiCaprio'nun göbek sorunu
Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio muhabirleri fark edince elleriyle göbeğini kapattı.
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1Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Malibu sahillerinde arkadaşı Vivi Nevo ile görüntülendi.
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2Okyanusa giren DiCaprio, kameraları görünce elleriyle göbeğini kapattı.
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3Su seviyesi göbeğini kapatana kadar elini göbeğinden çekmeyen yıldız, kilolu fotoğraf vermemek için çıkarken de aynı özeni gösterdi.
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43 yaşındaki DiCaprio son olarak 21 yaşındaki Arjantinli sevgilisi Camila Morrone ile St. Tropez'de tatil yaparken görüntülenmişti.
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Caprio, Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood'da rol alacak.