NTV

Leonardo DiCaprio’nun Once Upon a Time in Hollywood için aldığı ücret belli oldu

ntv.com.tr

Once Upon a Time in Hollywood filminde başrolleri Brad Pitt ve Margot Robbie ile paylaşan Leonardo DiCaprio'nun film için aldığı ücret açıklandı.

  • 1

    Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood’un başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio’nun filmden ne kadar ücret aldığı belli oldu.

  • 2

    44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, normalde rol aldığı her filmden 20 milyon dolar kazanıyor. Tabii filmlerinin gişe başarısından pay almak üzere de anlaşarak ortalama 45 milyon dolar kazanabiliyor.

  • 3

    The Hollywood Reporter’ın haberine göre DiCaprio, yeni filminden 15 milyon dolar ön ödeme aldı.

  • 4

    Başrollerde Brad Pitt ile Margot Robbie’nin de yer aldığı Tarantino’nun merakla beklenen filminin gişe beklentisi yüksek. Dolayısıyla DiCaprio’nun 45 milyon dolardan daha fazla kazancının olması bekleniyor.

  • 5

    Variety dergisi, DiCaprio ve Pitt’e, projeye başlarken 10'ar milyon dolar ödendiğini yazmıştı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin