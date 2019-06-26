Leonardo DiCaprio'nun plaj voleybolu kazası
ntv.com.tr
Tatilde arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayan Leonardo DiCaprio, topun yüzüne çarpıp sersemlettiği an objektiflere yansıdı.
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Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Malibu’da geçirdiği yaz tatilinde plaj voleybolu oynarken görüntülendi.
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44 yaşındaki Oscarlı oyuncu, arkadaşlarıyla yaptığı maç esnasında talihsiz bir an yaşadı.
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Robin Thickie ve onun nişanlısı April Love Geary ve bir grup arkadaşıyla voleybol oynarken, DiCaprio’nun yüzüne top çarptı.
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Vurma şiddetiyle bir süre sarsılan ünlü oyuncu, daha sonra maça devam etti.
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İşte Leonardo DiCaprio’nun plaj voleybolu eğlencesinden kareler...
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