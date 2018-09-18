Leonardo DiCaprio'nun vakfından çevre için rekor bağış
Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio, çevre koruma vakfının 20’nci yılı galasında, 7 milyon dolar bağış topladı.
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Küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı verdiği mücadeleyle her dönem dikkat çeken Leonardo DiCaprio, kendi adını taşıyan vakfının 20’nci yılı gala gecesinde, ünlü isimleri bir araya getirdi.
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Los Angeles’ta düzenlenen davete, aralarında Naomi Campbell, Sophia Loren, Ed Norton ve Mark Ruffalo’nun da bulunduğu yıldız isimler katıldı.
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Etkinliğin ev sahipliğini DiCaprio ve 2011 yılında hayata veda eden iş insanı ve girişimci Steve Jobs’ın eşi Laurene Powell Jobs üstlendi.
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Coldplay’in solisti Chris Martin’in sahne aldığı gecede, Oscar ödüllü DiCaprio, yapılan satışlarla 7 milyon dolar’ın (yaklaşık 54 milyon TL) üzerinde bağış toplandığını açıklayarak, tüm konuklara teşekkür etti.