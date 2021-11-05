Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles, İskoçya'da yapılan 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (Cop26) tanıştı. Tasarımcı Stella McCartney’nin mantardan üretilen çantalar ve vegan futbol ayakkabılarını içeren sergisini gezen ikili, iklim değişikliği üzerine sohbet etti.

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 07:07

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 1

Oscar'lı ünlü aktör Leonardo DiCaprio, ’nın Glasgow şehrinde yapılan 2021 Konferansı’nda (Cop26) Prens Charles ile tanıştı.

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 2

İkili, Amerikalı tasarımcı Stella McCartney’nin sürdürülebilir moda üzerine sergisini gezdikleri Kelvingrove Sanat Galerisi’ndebir araya geldi. 

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 3

Hollywood yıldızı, maskesini indirdi ve Prens Charles ile el sıkıştı.

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 4

Stella McCartney ile birlikte üçlü bir konuşma gerçekleştiren DiCaprio ve Prens Charles, 10 dakikalık görüşmelerinde deri ve kürk kullanımını durdurmaktan bahsetti.

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 5

McCartney, Galler Prensi’nin, sergisini “aydınlatıcı ve ilham verici” bulduğunu belirtti.

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 6

Prens Charles, birkaç gündür iklim değişikliği zirvesinde Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve ABD Başkanı Joe Biden gibi isimlerle birlikte konuşmaları dinledi, görüşmelerde bulundu.

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 7

McCartney’nin sergisinde mantardan üretilen deriden lüks el çantaları, Adidas ve Manchester United oyuncusu Paul Pogba ile işbirliği yaparak ürettiği vegan futbol ayakkabıları da yer aldı.

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 8

Ünlü tasarımcı, DiCaprio’nun sergide gördükleri karşısında şoke olduğunu söyleyerek, ünlü aktörün kendisine, “Modada bunu yapan tek kişi olduğuna inanamıyorum” dediğini belirtti.

Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı - 9

Ünlü tasarımcı, Prens Charles'a sergisini gezdirerek, tek tek ürünleri tanıttı.

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