Leonardo DiCaprio ve Prens Charles İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıştı

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 07:07
Oscar'lı ünlü aktör Leonardo DiCaprio, İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılan 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (Cop26) Prens Charles ile tanıştı.
İkili, Amerikalı tasarımcı Stella McCartney’nin sürdürülebilir moda üzerine sergisini gezdikleri Kelvingrove Sanat Galerisi’ndebir araya geldi.
Hollywood yıldızı, maskesini indirdi ve Prens Charles ile el sıkıştı.
Stella McCartney ile birlikte üçlü bir konuşma gerçekleştiren DiCaprio ve Prens Charles, 10 dakikalık görüşmelerinde deri ve kürk kullanımını durdurmaktan bahsetti.
McCartney, Galler Prensi’nin, sergisini “aydınlatıcı ve ilham verici” bulduğunu belirtti.
Prens Charles, birkaç gündür iklim değişikliği zirvesinde Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve ABD Başkanı Joe Biden gibi isimlerle birlikte konuşmaları dinledi, görüşmelerde bulundu.
McCartney’nin sergisinde mantardan üretilen deriden lüks el çantaları, Adidas ve Manchester United oyuncusu Paul Pogba ile işbirliği yaparak ürettiği vegan futbol ayakkabıları da yer aldı.
Ünlü tasarımcı, DiCaprio’nun sergide gördükleri karşısında şoke olduğunu söyleyerek, ünlü aktörün kendisine, “Modada bunu yapan tek kişi olduğuna inanamıyorum” dediğini belirtti.
Ünlü tasarımcı, Prens Charles'a sergisini gezdirerek, tek tek ürünleri tanıttı.