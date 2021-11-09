Levon Kordonciyan Atatürk'ün kıyafetlerini yıllar sonra tekrar dikti

"BİR MODA İKONU OLMUŞ"



Levon Kordonciyan, Atatürk'ün meşhur kıyafetleriyle ilgili olarak ise, "Yazın Atatürk Çiftlik evini açtığında ham keten, işlenmemiş ham keten giymiş ki; o resim günümüze kadar en şık vaziyette gelmiş. Bir moda ikonu, ham keten ve muhteşem. Bunların hepsi yerli malı, yurdun malı Sümer Bank tarafından dokunmuş. Pelerin inanılmaz bir kıyafet, pelerin, silindir şapkasıyla birlikte ve sırf kendisi değil, yanındaki yaverlerine, devlet adamlarına bile kendi tarzında giydirirmiş. Resimler bugüne en şık vaziyette bizlere kadar gelmiş. Dünya liderlerinin kendisiyle ilgili çok güzel sözleri var. Bir moda ikonu olmuş. Derler ki; 'O zorluk zamanlarında bu kadar harcaması doğru muydu?' Hayır, bir marka yaratıyorsunuz, Türkiye'yi yaratıyorsunuz, kıyafetle de bunu en iyi şekilde taşımış" dedi.