Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı

Lewis Hamilton, New York’taki çatı katını 49,5 milyon dolara sattı. Formula 1 Dünya Şampiyonu'nun 2017 yılında 43,9 milyon dolar ödediği üç katlı çatı katı dairesinde altı yatak odası ile altı banyo bulunuyor. (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 23.12.2021 - 14:55

Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, Manhattan’ın Tribeca bölgesinde yer alan çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara sattı.

Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 2

Kuzeybatı Tribeca’da bulunan apartman dairesinin altı yatak odası, altı banyosu ve iki küçük banyosu var.

Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 3

19. yüzyıl mimarisi özellikleri taşıyan yüksek tavanlı binada 21 metrelik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, Türk hamamı, 450 metrekarelik manzaralı çatı terası ve avlu yer alıyor.

Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 4

İki katlı evin kendine ait havuzu ve iki araçlık park yeri bulunuyor.

Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 5

Hamilton’ın bu ev haricinde New York’ta Vestry bölgesinde bir çatı katı dairesi daha var.

Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 6

İşte Hamilton’ın sattığı 49,5 milyon dolarlık dairenin fotoğrafları...

Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 7
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 8
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 9
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 10
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 11
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 12
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 13
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 14
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 15
Lewis Hamilton çatı katını 49,5 milyon dolara sattı - 16

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