Lewis Hamilton ile Nicole Scherzinger hacker kurbanı
Formula 1'de beş dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton ve eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu. İkilinin birlikte olduğu dönemden özel görüntüleri internete sızdırıldı.
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Formula 1'in efsaneleri arasında yer alan İngiliz Lewis Hamilton ile eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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34 yaşındaki Hamilton ile Scherzinger'ın birlikte oldukları dönemden videoları internette paylaşıldı.
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İkilinin görüntüleri iki günde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendiği kaydedildi.
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Hamilton ile Scherzinger gelişmelerin ardından görüntülerin kaldırılması için yasal yollara başvurdu.
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40 yaşındaki şarkıcı ile Hamilton, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı.
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Daha önce ise Jennifer Lawrence, Selana Gomez, Lady Gaga, Taylor Swift ve Anne Hathaway gibi isimlerin olduğu birçok ünlü de hacker kurbanı olmuştu.