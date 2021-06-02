Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi

Lewis Hamilton, Formula 1'den ayrılmasının ardından kendisini ekstrem sporlara verdi.

02.06.2021 - 08:40

Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 1
Mercedes pilotu ve yedi kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton geçtiğimiz günlerde paraşütle atladı.

Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 2
Gökyüzünde süzüldüğü o anları sosyal medya hesaplarından yayın layan Hamilton, video'nun altına da şu notu düştü:

Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 3
"Son birkaç yıldır hava dalışı yapmayı öğreniyordum. Boş za manlarımda yapmayı en sevdiğim şey. Burada da yine denemelerimden birini gerçekleştiriyorum. Sizlere ilerleyen süreci de göstereceğim."

Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 4
Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 5
Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 6
Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 7
Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 8
Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 9
Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi - 10

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