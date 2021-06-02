Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi

Gökyüzünde süzüldüğü o anları sosyal medya hesaplarından yayın layan Hamilton, video'nun altına da şu notu düştü:

"Son birkaç yıldır hava dalışı yapmayı öğreniyordum. Boş za manlarımda yapmayı en sevdiğim şey. Burada da yine denemelerimden birini gerçekleştiriyorum. Sizlere ilerleyen süreci de göstereceğim."



