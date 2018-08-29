Leyla Bilginel Tayland’dan döndü Türkiye'de kamp kurdu (Ölümden dönmüştü)
Tayland’da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan ve ölümden dönen Leyla Bilginel, Bodrum’da kamp kurdu.
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Tayland’da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'te getirilerek tedavi edilen oyuncu Leyla Bilginel, Bodrum’da tatil yapıyor.
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Oğlu Kayra ve ailesiyle bir arazi alanında çadır kuran Bilginel, “Denizin dibindeyiz. temiz hava ve dalga sesleri ile uyuyoruz” dedi.
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Her gün oğlu ve yeğenleriyle balık avına çıktıklarını da belirten 40 yaşındaki oyuncu, “Yaşam tarzı olarak bu tatil bize daha uygun. Bu araziyi önce baştan sona temizledik, sonra da buraya kamp kurduk” diye konuştu.
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İşte Bilginel'in kamp tatilinden yansıyan diğer kareler...