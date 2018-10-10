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Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si ile Meriç Aral el ele

Leyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral el ele görüntülendi.

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    Cingöz Recai filminde birlikte rol alan Meriç Aral ve Serkan Keskin önceki akşam Arnavutköy’de el ele objektife yansıdı.
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    Keskin, fotoğraflarının çekildiğini fark edince geriye dönüp “Siz kimsiniz, neden fotoğrafımızı çektiniz? Silin o fotoğrafları” dedi.
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    Muhabirlerden “Gazeteciyiz” yanıtını alan 40 yaşındaki oyuncu, sevgilisini yanına giderek el ele yürümeye devam etti.
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    28 yaşındaki Aral şu sıralar Söz dizisinde Eylem karakterine hayat veriyor.
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