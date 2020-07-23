Lezzet efsanesi Tokat kebabı

23.07.2020 - 09:35
Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabı, kentte sadece 6 ay süresince yapılabiliyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, Tokat ve il dışından gelenler kebaba ilgi gösteriyor.
'TOKAT KEBABI KENTİN ÖZEL BİR YEMEĞİ'
Kentte lokanta işletmeciliği yapan Mücahit Yılmaz, tarihi çok eski yıllara dayanan kebabın Tokat'ın özel bir yemeği olduğunu belirterek, "Tokat kebabı, Tokat'ın özel bir yemeğidir. Kebabın tarihi çok eskiye dayanıyor. Tokat'ta restoranlar olmadan önce insanlar bağ evlerinde bulunan kebap ocaklarından bu yemeği yaparlarmış. Bizlere de onlardan kalan bir mirastır. Tokat kebabına her yıl mayıs ayında başlıyoruz, ekim ayına kadar devam ediyoruz. Nedeni ise Tokat'ın yöresel mahsullerini kullanıyor olmamızdır. Kendi topraklarımızda yetişen patlıcan, domates, biber ve kuzu etinden yapılıyor. Tamamen kendi mahsullerimiz" dedi.