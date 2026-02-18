Lezzeti içindeki dolgudan geliyor. Şefinden Melengücce tatlısı tarifi
AA
Akçakoca ilçesinde yaşatılan Melengücce tatlısı, Osmanlı saray mutfağından bugüne kadar nesilden nesile aktarılıyor.
Türkiye'nin lezzetlerinden Düzce'nin coğrafi işaret tescilli Melengücce tatlısı Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü Akçakoca başta olmak üzere yöre civarında biliniyor ve yapılıyor. Tatlının adıyla ilgiliyse birbirinden farklı rivayetler duyuluyor. Geçmiş yıllarda şerbetsiz tüketilen tatlıya, eski Türkçe'de “güccek” olarak kullanılan “küçük ekmek” veya Melen küçük ekmeğinden esinlenilerek “Melengücceği” adı verildiği söyleniyor.
Osmanlı saray mutfağına girerek bugün dahi yaşatılan tatlı, asıl lezzetini ise Melen Çayı'nın kıyısında yetiştirilen mandaların sütüyle yapılan kaymağın işlenip hazırlanan “dartı” denilen iç malzemesinden alıyor.
NESİLDEN NESİLE ULAŞIYOR
Şef Fedai Turgut, tatlının bugün de Akçakoca'da yaşayan Manavlar tarafından korunarak yaşatılan bir lezzet olduğunu anlattı. Geçmiş dönemlerde tatlının şerbetsiz halinin, Manavların ziyaretlerinde ikram ettiklerini belirtti. Tatlının düğün, bayram gibi özel günlerde hala ikram edildiğini de ekledi. Tatlı başta Akçakoca olmak üzere, şehrin tamamında biliniyor ve coğrafi işaretli tatlı, nesilden nesile bugünlere kadar ulaşıyor.
MELENGÜCCE TARİFİ
Turgut, Melengücce tatlısını evde denemek isteyenler için reçeteyi ve yapılışını anlattığı tarifi şöyle bıraktı:
-500 gram manda kaymağı (duruma göre inek kaymağından da yapılabiliyor)
-3 bardak su
-1 bardak sıvı yağ
-1 bardak yoğurt
-4 yumurta
-1 tatlı kaşığı sirke
-1 kilogram un
-3 bardak toz şeker
-1 yemek kaşığı çiçek balı
-Yarım limon
-Bir kase ezilmiş fındık veya ceviz içi
MELENGÜCCE'NİN YAPILIŞI
Şerbet yapımı için su, şeker, bal ve limon tencere atılıp kaynatılır, koyu kıvama geldiğinde soğumaya alınır.
Manda kaymağı tavaya alınarak kavrulur, kaymağın kestirilmesi sağlanır ve "dartı" halini alıp soğumaya bırakılır.
Hamur için 4 yumurta, yoğurt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve sirke bir kaba alınıp çırpılır.
Hazırlanan malzeme 1 kilogram un ve su eklenerek, çırpılmış malzeme ile kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurulur.
Elde edilen hamur, mayalanması için bir süre bekletilir.
Mayalanma işlemi biten hamur, oklava yardımıyla açılarak içerisine hazırlanan ceviz ve manda kaymağından yapılan "dartı" serilir.
Rulo şeklinde kıvrılan hamur, küçük parçalara ayrılarak tekrar oklavayla açılır.
Avuç içi kadar yuvarlak hale getirilen hamur, kısık ateşte kızgın yağın içerisinde pişirilir.
Kızgın yağdan alınan pişkin hamur, önceden hazırlanan ve soğutulan şerbetin içerisine batırılarak tatlandırılır.
Şerbeti çeken hamur, daha sonra servis tabağına alınır.
Üzerine kaymak konur ve isteğe bağlı fındık veya ceviz içi konularak servis edilir.