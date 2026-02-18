Lezzeti içindeki dolgudan geliyor. Şefinden Melengücce tatlısı tarifi

Şef Fedai Turgut, tatlının bugün de Akçakoca'da yaşayan Manavlar tarafından korunarak yaşatılan bir lezzet olduğunu anlattı. Geçmiş dönemlerde tatlının şerbetsiz halinin, Manavların ziyaretlerinde ikram ettiklerini belirtti. Tatlının düğün, bayram gibi özel günlerde hala ikram edildiğini de ekledi. Tatlı başta Akçakoca olmak üzere, şehrin tamamında biliniyor ve coğrafi işaretli tatlı, nesilden nesile bugünlere kadar ulaşıyor.