Liam Hemsworth, Miley Cyrus'a boşanma davası açtı
ntv.com.tr
Ayrılık haberlerinden 11 sonra Liam Hemsworth, yedi aylık karısı Miley Cyrus'a boşanma davası açtı. Mahkeme dosyasında Hemsworth'un öne sürdüğü boşanma gerekçesine de yer verildi.
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Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth, ABD’li şarkıcı Miley Cyrus’tan ayrıldıkları haberinden 11 gün sonra boşanma davası açtı.
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29 yaşındaki oyuncu, yedi ay süren evliliğin ardından ‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gerekçesiyle boşanmak için Los Angeles mahkemesine başvurdu.
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Liam Hemsworth’un avukatlığını, Hollywood ünlülerinin boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wasser üstlendi.
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Liam Hemsworth ile Miley Cyrus’un 10 Ağustos’ta açıklanan boşanma haberinden bir gün önce 26 yaşındaki ünlü şarkıcı, İtalya’da birlikte tatil yaptığı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti.
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Ayrılık haberinden günler sonra, her iki taraftan evlilik süresince sadakatsizlik ve kontrol dışı eğlenme, uyuşturucu kullanma suçlamaları gelmişti.
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Miley Cyrus, geçen hafta yayınladığı Slide Away adlı yeni şarkısında Liam Hemsworth ile ilişkisine gönderme yapmış, eski eşinin alkol ve uyuşturucu kullandığını ima etmişti.
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Hemsworth cephesinden gelen karşı suçlamalar, Cyrus’un evlilik boyunca sadakatsiz davrandığı ve toplum içinde taşkınlık yaptığı şeklindeydi.