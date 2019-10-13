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Liam Hemsworth yeni aşkını buldu

Şarkıcı Miley Cyrus ile boşanma sürecinde olan oyuncu Liam Hemsworth aradığı aşkı oyuncu Maddison Brown'da buldu.

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    Geçtiğimiz ağustos ayında 10 yıldır bir dargın bir barışık birlikte olduğu Miley Cyrus ile sekiz aylık evliliklerini sonlandırdıklarını duyuran oyuncu Liam Hemsworth, yeni bir ilişkiye başladı.

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    29 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, hafta içinde Dynasty dizisinin oyuncusu Maddison Brown ile el ele objektiflere takıldı.
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    New York sokaklarında birlikte gezen, yemek yiyen ve magazin basınından kaçmayan ikilinin, keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
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    Yeni aşkın duyulmasının ardından Brown’ın hayranları, sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki oyuncuyu soru yağmuruna tuttu.

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    Öte yandan Hemsworth’un boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki ABD’li şarkıcı Miley Cyrus da ayrlıktan hemen sonra Kaitlynn Carter ile birlikte olmaya başlamış, bu ilişkisi de uzun sürmemişti.
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    Cyrus, Carter’dan ayrıldıktan sadece iki hafta sonra 22 yaşındaki şarkıcı Cody Simpson ile birlikteliğe başladı ve bu ilişkisi halen sürüyor.
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