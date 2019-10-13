Liam Hemsworth yeni aşkını buldu
Şarkıcı Miley Cyrus ile boşanma sürecinde olan oyuncu Liam Hemsworth aradığı aşkı oyuncu Maddison Brown'da buldu.
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Geçtiğimiz ağustos ayında 10 yıldır bir dargın bir barışık birlikte olduğu Miley Cyrus ile sekiz aylık evliliklerini sonlandırdıklarını duyuran oyuncu Liam Hemsworth, yeni bir ilişkiye başladı.
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229 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, hafta içinde Dynasty dizisinin oyuncusu Maddison Brown ile el ele objektiflere takıldı.
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3New York sokaklarında birlikte gezen, yemek yiyen ve magazin basınından kaçmayan ikilinin, keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
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Yeni aşkın duyulmasının ardından Brown’ın hayranları, sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki oyuncuyu soru yağmuruna tuttu.
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5Öte yandan Hemsworth’un boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki ABD’li şarkıcı Miley Cyrus da ayrlıktan hemen sonra Kaitlynn Carter ile birlikte olmaya başlamış, bu ilişkisi de uzun sürmemişti.
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6Cyrus, Carter’dan ayrıldıktan sadece iki hafta sonra 22 yaşındaki şarkıcı Cody Simpson ile birlikteliğe başladı ve bu ilişkisi halen sürüyor.