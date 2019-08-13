Liam Hemsworth’ten Miley Cyrus'a ayrılık sonrası ilk mesaj

29 yaşındaki Avustralyalı aktör, bugün yaptığı paylaşımda, “Miley ve ben ayrıldık. Ona ilerideki hayatı için sağlık ve mutluluktan başka bir şey dilemiyorum. Bu özel bir mesele, dolayısıyla gazetecilere ve medya çalışanlarına herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Bana atfedilmiş tüm açıklamalar yanlış. Huzur ve sevgiler” notuna yer verdi.