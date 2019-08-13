Liam Hemsworth’ten Miley Cyrus'a ayrılık sonrası ilk mesaj
ntv.com.tr
Sekiz aylık evliliklerinin sona ermesi ve Miley Cyrus’un bir kadınla öpüşürken görüntülenmesinin ardından gözler Liam Hemsworth’e çevrildi. Ünlü aktör, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, “Ona sağlık ve mutluluktan başa bir şey dilemiyorum” dedi.
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Şarkıcı Miley Cyrus ile sekiz aylık evliliği sona eren oyuncu Liam Hemsworth, sosyal medyadan ayrılık açıklaması yaptı.
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29 yaşındaki Avustralyalı aktör, bugün yaptığı paylaşımda, “Miley ve ben ayrıldık. Ona ilerideki hayatı için sağlık ve mutluluktan başka bir şey dilemiyorum. Bu özel bir mesele, dolayısıyla gazetecilere ve medya çalışanlarına herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Bana atfedilmiş tüm açıklamalar yanlış. Huzur ve sevgiler” notuna yer verdi.
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Hemsworth’un paylaşımı, 26 yaşındaki Cyrus’un sözcüsünün yaptığı açıklamadan iki gün sonra geldi. Ünlü şarkıcının sözcüsü, çiftin ayrılık haberini doğrulayarak, “Kendilerine ve kariyerlerine odaklanacaklar” demişti.
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Ayrılık haberinin hemen ardından İtalya Como’da Amerikalı blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenen Cyrus’un yeni ilişkisine evliyken başlayıp başlamadığı bilinmiyor.
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Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, geçen ay verdiği bir röportajda hala kadınlara ilgi duyguğunu söylemişti.
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Verdiği röportajda “Benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” diyen Cyrus ile ayrıldığı eşi Hemsworth, birlikte son verdikleri görüntüde birbirlerinden kopuk olmalarıyla dikkat çekmişti.
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2010 yılında ilişkiye başlayan Cyrus ve Hemsworth, 2012’de nişanlanmıştı. Eylül 2013’te ayrıldıklarını duyuran ikili, 2016’da tekrar barışmış ve Aralık 2018’de ABD’deki evlerinde gizlice evlenmişti.