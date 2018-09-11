Lily Aldridge: Sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu

1 Lily Aldridge, 2011 yılında dünyaevine girdiği Caleb Followill ile ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor.

2 Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Lily Aldridge, 5 aylık hamile olduğunu podyumda da ilan etti.

3 Dışarıya çıktığında da elindeki çanta ile karnını kapatan 32 yaşındaki ünlü model, hamile olduğu iddialarına geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından ‘Sürpriz’ yazan bir paylaşımda karnını gösterek yanıt vermişti.

4 New York Moda Haftası kapsamında Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık karnıyla yürüyen, Aldridge, böylece resmi olarak herkese hamile olduğunu duyurmuş oldu.

5 Ünlü model podyumda karnında bebeğiyle yürüdüğü duygusal anlar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık hamile olarak yürümekten gurur duydum. Hayatımda çok kez defileye çıktım ama bu sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu"