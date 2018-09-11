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Lily Aldridge: Sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu

İlk olarak belirginleşen karnını sosyal medyadan gösteren Victoria's Secret meleği Lily Aldridge, New York Moda Haftası'nda hamilelik açıklaması yaptı. Karnında 5 aylık bebeğiyle podyuma çıkan ünlü model, "Bu sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu" dedi.

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    Lily Aldridge, 2011 yılında dünyaevine girdiği Caleb Followill ile ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor.
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    Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Lily Aldridge, 5 aylık hamile olduğunu podyumda da ilan etti.
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    Dışarıya çıktığında da elindeki çanta ile karnını kapatan 32 yaşındaki ünlü model, hamile olduğu iddialarına geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından ‘Sürpriz’ yazan bir paylaşımda karnını gösterek yanıt vermişti.
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    New York Moda Haftası kapsamında Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık karnıyla yürüyen, Aldridge, böylece resmi olarak herkese hamile olduğunu duyurmuş oldu.
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    Ünlü model podyumda karnında bebeğiyle yürüdüğü duygusal anlar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Brandon Maxwell defilesinde 5 aylık hamile olarak yürümekten gurur duydum. Hayatımda çok kez defileye çıktım ama bu sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu"
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    Müzisyen Caleb Followill ile evli olan ABD'li mankenin bu evlilikten 6 yaşında bir kızı dünyaya gelmişti.
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