Lily Aldridge'dan hamilelik pozu (Ünlülerin hamilelik fotoğrafları)
ntv.com.tr
Victoria’s Secret modeli Lily Aldridge, hamile olduğunu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu . Peki bu zamana kadar hangi ünlüler hamilelik fotoğraflarını paylaştı? İşte hamileliklerini sosyal medya fotoğraflarıyla duyuran ünlüler...
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1Victoria’s Secret modeli Lily Aldridge hamile olduğunu Instagram'dan sürpriz bir fotoğrafla duyurdu. 32 yaşındaki model belirginleşen karnını gösterdiği bikinili fotoğrafının altına surprise / sürpriz yazdı.
Kings of Leon'un solisti Caleb Followill ile evli olan ABD'li mankenin 6 yaşında bir kızı var.
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ABD’li rap şarkıcısı Cardi B, doğumdan kısa süre önce Instagram’ından hamilelik fotoğrafını paylaştı. Göbeğini açıkta bırakan ve estetik görünümüyle beğeni toplayan fotoğraf, büyük beğeni topladı.
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Cardi B’nin temmuz ayında dünyaya getirdiği kızı Kulture Kiari Cephus’un doğumundan önce paylaştığı bu fotoğraf, sosyal medyada, Beyonce’nin ikizlerine hamile olduğunu duyurduğu fotoğraftan bu yana en güzel hamile fotoğrafı seçildi.
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Fotoğrafını, “Birkaç hafta önce... Sadece ben ve K” notuyla paylaşan Cardi B, hamileliğini duyurma yolu olarak yaratıcı hamilelik fotoğraflarını paylaşan tek ünlü değildi. İşte Beyonce’den Khloe Kardashian’a ünlülerin hamilelik döneminde paylaştığı fotoğraflar...
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Beyoncé
Beyonce’nin ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurduğu fotoğrafı, Instagram’da tüm zamanların en çok beğeni alan altıncı fotoğrafı oldu.
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Kirsten Dunst
Ünlü oyuncu, Rodarte moda evinin sonbahar-kış 2018 koleksiyonunu tanıtan yeni portre serisinde yer alarak hamileliğini ilk kez gösterdi. Dunst, bebeğini mayıs ayında dünyaya getirdi.
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Khloe KardashianKardashian ailesinin üçüncü büyük kızı Khloe Kardashian, hamile olduğunu bu fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafta, erkek arkadaşı Tristan Thompson’ın elleri Kardashian’ın göbeğinde görülüyor.
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America Ferrera
Sinema oyuncusu America Ferrera, 2018 Noel’inde ilk bebeğini beklediğini yazar eşi Ryan Piers Williams’la birlikte bu fotoğrafıyla duyurdu.
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Chrissy Teigen
Süper model ve sunucu Teigen, şarkıcı eşi John Legend ile birlikte Instgram’dan güzel haberi paylaştı. Teigen, “John ve ben bebek beklediğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.
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Jessica Biel
Jessica Biel, kendisi gibi oyuncu eşi Justin Timberlake ile birlikte 34’üncü doğum gününde bu hamilelik fotoğrafını paylaştı.
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Pink
Şarkıcı Pink, ikinci çocuğunu beklediğini, kızıyla verdiği bu pozla duyururken, “Sürpriz” notunu yazdı.
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Kylie Jenner
Reality şov yıldızı Kylie Jenner, rap şarkıcısı Travis Scott’tan olan kızına hamileyken, aynı anda ablası Khloe Kardashian da hamileydi. İki kardeş birlikte bu pozu verdi.
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Ciara
Ünlü şarkıcı, göbeğinin üstünde eşinin elleri ve kucağında ilk çocuğuyla Harper’s Bazaar dergisine verdiği pozu sosyal medyadan da paylaştı.
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Serena Williams
Tenis kortlarının kraliçesi, Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian’dan dünyaya gelen çocuğuna hamileyken Vanity Fair’e böyle poz verdi. Şampiyon tenisçi, bu pozu sosyal medya hesabından da paylaştı.