Lily Allen'dan estetik açıklaması

İngiliz şarkıcı Lily Allen, kalçasından yağ aldırdığını açıklayarak, "Sevgilim yara izlerini sorunca çok utandım" diye konuştu.

07.04.2021 - 10:37

Lily Allen'dan estetik açıklaması - 1
Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Lily Allen, geçmişte yaptırdığı bir estetik operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.


Lily Allen'dan estetik açıklaması - 2
Yıllar önce kalçasından yağ aldırdığını söyleyen Allen, o dönemde bir erkek arkadaşının olduğunu belirterek, "Sevgilim bana o yara izlerinin ne olduğunu sordu. O zaman utandım ve ona kalça protezi yaptırdığımı söyledim" ifadelerini kullandı.


Lily Allen'dan estetik açıklaması - 3
Bir takipçisi, 35 yaşındaki şarkıcının fiziksel olarak iyi göründüğünü ve formunu nasıl koruduğunu da sordu.


Lily Allen'dan estetik açıklaması - 4
Bunun üzerine Lily Allen da kişisel eğitmeniyle birlikte online olarak haftada beş gün egzersiz yaptığını dile getirdi.


Lily Allen'dan estetik açıklaması - 5
Allen geçtiğimiz yıl, Stranger Things adlı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour, Las Vegas'ta dünyaevine girmişti.

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