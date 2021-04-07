Lily Allen'dan estetik açıklaması

İngiliz şarkıcı Lily Allen, kalçasından yağ aldırdığını açıklayarak, "Sevgilim yara izlerini sorunca çok utandım" diye konuştu.
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07.04.2021 - 10:37
Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Lily Allen, geçmişte yaptırdığı bir estetik operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.
Yıllar önce kalçasından yağ aldırdığını söyleyen Allen, o dönemde bir erkek arkadaşının olduğunu belirterek, "Sevgilim bana o yara izlerinin ne olduğunu sordu. O zaman utandım ve ona kalça protezi yaptırdığımı söyledim" ifadelerini kullandı.
Bir takipçisi, 35 yaşındaki şarkıcının fiziksel olarak iyi göründüğünü ve formunu nasıl koruduğunu da sordu.
Bunun üzerine Lily Allen da kişisel eğitmeniyle birlikte online olarak haftada beş gün egzersiz yaptığını dile getirdi.
Allen geçtiğimiz yıl, Stranger Things adlı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour, Las Vegas'ta dünyaevine girmişti.
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