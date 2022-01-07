Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım

Son dönemde dikkatleri üzerine toplayan Lily Collins, yıllar önce İngiliz Kraliyet ailesiyle geçirdiği anılarını anlattı. Yıldız oyuncu o yıllarda Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlattığını söyledi.

Haberler 07.01.2022 - 10:00

Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım - 1

Emily in Paris adlı diziyle gündemde olan Lily Collins, yıllar önce Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlattığını dile getirdi.


Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım - 2

Collins, müzisyen olan babası Phil Collins'in The Prince's Trust Foundation'daki çalışmaları nedeniyle İngiliz Kraliyet ailesiyle çok zaman geçirdiğini aktardı.


Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım - 3

Collins, Prenses Diana'dan bir buket çiçek kaptığı zamanı hatırlayarak, küçük bir çocukken aileyle geçirdiği zamanlarda pek çok haylazlık yaptığını söyledi.


Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım - 4

Collins, Prenses Diana'ya çiçek verirken çekilmiş fotoğrafı hakkında ise şu sözleri dile getirdi: "Diana'ya çiçek veriyorum ama o onları almaya çalıştığı anda çiçekleri geri çektim. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, odanın tüm havası bir anda değişti. Ama şirin bir elbise giymiş küçük bir kıza kim kızabilirdi ki?”


Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım - 5

Kısa bir süre önce Charlie McDowell ile evlenen Lily Collins, Prens Charles ile oyun oynarken kafasına oyuncak bir telefon attığı anısını da izleyicilerle paylaştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER