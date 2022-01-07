Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım

Haberler 07.01.2022 - 10:00
Emily in Paris adlı diziyle gündemde olan Lily Collins, yıllar önce Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlattığını dile getirdi.
Collins, müzisyen olan babası Phil Collins'in The Prince's Trust Foundation'daki çalışmaları nedeniyle İngiliz Kraliyet ailesiyle çok zaman geçirdiğini aktardı.
Collins, Prenses Diana'dan bir buket çiçek kaptığı zamanı hatırlayarak, küçük bir çocukken aileyle geçirdiği zamanlarda pek çok haylazlık yaptığını söyledi.
Collins, Prenses Diana'ya çiçek verirken çekilmiş fotoğrafı hakkında ise şu sözleri dile getirdi: "Diana'ya çiçek veriyorum ama o onları almaya çalıştığı anda çiçekleri geri çektim. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, odanın tüm havası bir anda değişti. Ama şirin bir elbise giymiş küçük bir kıza kim kızabilirdi ki?”
Kısa bir süre önce Charlie McDowell ile evlenen Lily Collins, Prens Charles ile oyun oynarken kafasına oyuncak bir telefon attığı anısını da izleyicilerle paylaştı.