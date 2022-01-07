Lily Collins: Prens Charles'ın kafasına telefon fırlattım

Collins, Prenses Diana'ya çiçek verirken çekilmiş fotoğrafı hakkında ise şu sözleri dile getirdi: "Diana'ya çiçek veriyorum ama o onları almaya çalıştığı anda çiçekleri geri çektim. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, odanın tüm havası bir anda değişti. Ama şirin bir elbise giymiş küçük bir kıza kim kızabilirdi ki?”





