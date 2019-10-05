Lily Rose Depp kendi haline güldü (Kırmızı halıda zor anlar)
Lily Rose Depp kırmızı halıda kıyafetine hakim olamayınca önce durumu toparlamaya çalıştı sonra başarılı olamayacağını anlayınca karşısındaki hayranlarıyla birlikte gülmeye başladı.
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1Bu yıl 63'üncü ke düzenlenen Britanya Film Enstitüsü Londra Film Festivali başladı. Objektifler herzaman olduğu gibi ünlülerle dolu kırmızı halıda...
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2Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanesa Paradis'in kızı olan Lily Rose Depp de kırmızı halının ilgi çeken isimlerinden biriydi.
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3Lily Rose Depp ise kıyafet seçimi yüzünden zor anlar yaşadı.
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4İki parçalı siyah- beyaz elbisesinin üst kısmına hakim olamayan Depp, önce epey çaba harcadı.
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5Sonra elbiseyi biraz olsun düzeltince, kendilerine ayrılan yerde imza almak için bekleyen hayranlarıyla birlikte gülmeye başladı.
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620 yaşındaki oyuncu önce hayranlarıyla selamlaştı sonra fotoğraf çektirdi.
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Lily Rose Depp 1 Kasımda vizyona girecek The King filminde Catherine karakterine hayat veriyor