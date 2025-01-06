Limonlu su içince neler olur? Organlara verdiği bu zararı çok az kişi biliyor

BİR GÜNDE NE KADAR LİMONLU SU İÇİLİR?

Bir günde ne kadar limonlu su içmeniz gerektiği, kişisel ihtiyaçlarınıza, yaşam tarzınıza ve sağlık durumunuza bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak, günlük 1 litre limonlu su tüketiminin faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Tüketim miktarını aşırıya kaçmadan ve dengeli bir şekilde kendinize göre ayarlamak önemlidir. Çünkü, limon suyunun yüksek asit içeriği, aşırı tüketildiğinde mide sorunlarına neden olabilir.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.