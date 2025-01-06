Limonlu su içince neler olur? Organlara verdiği bu zararı çok az kişi biliyor
Bağışıklığı güçlendirmek ve enerji seviyesini yüksek tutmak için C vitamini ve antioksidan zengini olan limonlu su içmeniz önerilir. Limonlu suyun vücuda pek çok faydası bulunur. Özellikle diyet yapanlar ve fazla kilolarından kurtulmak isteyenler aç karnına limonlu su içmeyi tercih eder. Ancak limonlu suyun faydasının yanı sıra bir zararı da bulunuyor. Limonlu su içmek bazı organlara zarar verebiliyor.
Limonlu su C vitamini deposu olup, özellikle bağışıklığı güçlendirici etkisiyle bilinir. Düzenli olarak limonlu su içmek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenler. Kalp sağlığını korur ve vücudun kolajen üretimini artırır.