Limonlu suyu kimler içmemeli? Meğer zararı varmış

HASSAS MİDEYE SAHİP OLANLAR

Limonlu su genellikle sindirime yardımcı olarak tanıtılsa da, asiditesi bazı kişilerde mide zarını tahriş edebilir.

Gastrit, IBS veya genel olarak hassas bir mideniz varsa, limonlu su kramp, mide bulantısı, şişkinlik veya ishale neden olabilir.

Limon aromasını seviyorsanız, daha fazla sulandırın ve aç karnına değil, yemeklerle birlikte için.



Limonlu su hafif bir idrar söktürücü etkiye sahip olabilir, yani idrar çıkışını artırır. Sıvı ve elektrolit takviyesi yapmadan çok fazla içmek dehidrasyona, yorgunluğa veya kas kramplarına yol açabilir.

ok fazla egzersiz yapıyorsanız veya sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, limonlu suyu sade su veya elektrolitli içeceklerle dengelediğinizden emin olun.





