Limonlu suyu kimler içmemeli? Meğer zararı varmış
Limonlu su, en "sağlıklı" içeceklerden biri olabilir. Sıvı alımını artırmaktan sindirimi desteklemeye, sabah rutininize C vitamini eklemeye kadar, genellikle mucizevi bir içecek olarak görülüyor. Ancak limonlu su herkes için uygun olmayabilir.
Gerçek faydalar sağlayabilse de, bazı kişiler yan etkilere neden olabileceği veya mevcut sağlık sorunlarını kötüleştirebileceği için limonlu sudan kaçınmalı veya tüketimini sınırlamalıdır.
"Limonlu su bana zararlı mı?" veya "Kimler limonlu su içmemeli?" diye merak ediyorsanız bu yazımıza bir göz atın.
REFLÜ
Asit reflü, sık sık mide ekşimesi çekiyorsanız, limonlu su muhtemelen dostunuz değildir. Limonlar oldukça asidiktir ve bu asit yemek borunuzu tahriş ederek alt yemek borusu sfinkterini (mide asidini olması gereken yerde tutan kas) gevşetebilir. Sonuç mu? Göğsünüzde veya boğazınızda o çok tanıdık yanma hissi.
Eğer reflü sorununuz varsa, aç karnına limonlu su içmek yerine sade su veya bitki çayı tüketin.