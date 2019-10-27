Linda Hamilton: Dünya kadın egemenliğine geçecek

Terminatör klasiğinin iki unutulmaz oyuncusu Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton’u yeniden bir araya getiren serinin yeni filmi Terminatör: Kara Kader 1 Kasım’da vizyona girecek. Hürriyet'ten Barbaros Tapan, 28 yıl sonra Terminatör'e dönen filmin efsane karakteri Sarah Connor’a hayat veren Linda Hamilton ile konuştu.



Günün birinde bu mesleği yapma hayali kuran milyonlarca genç var... Okul yıllarınız ile başlayalım... New York’taki Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu’na gittiniz. Sizin hayalleriniz neydi o yıllarda?



- Strasberg çok katı bir oyunculuk okuluydu. Los Angeles’a taşınmaya karar verdiğimde, herkes beni vazgeçirmek için elinden geleni yaptı. “Orada yok olacaksın, Los Angeles seni parçalayacak” gibi bir sürü laf söylediler. Ama ben vazgeçmedim. O yıllarda tiyatro yapıyordum. Kendimi oyuncu olarak koyman gereken yeri kestiremiyordum. Hele o dönemin en büyük aksiyon yıldızlarından biri olacağımı hayal bile etmemiştim.