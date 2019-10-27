Linda Hamilton: Dünya kadın egemenliğine geçecek

27.10.2019 - 11:30 Son Güncelleme : 27.10.2019 - 11:45
Terminatör klasiğinin iki unutulmaz oyuncusu Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton’u yeniden bir araya getiren serinin yeni filmi Terminatör: Kara Kader 1 Kasım’da vizyona girecek. Hürriyet'ten Barbaros Tapan, 28 yıl sonra Terminatör'e dönen filmin efsane karakteri Sarah Connor’a hayat veren Linda Hamilton ile konuştu.
Günün birinde bu mesleği yapma hayali kuran milyonlarca genç var... Okul yıllarınız ile başlayalım... New York’taki Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu’na gittiniz. Sizin hayalleriniz neydi o yıllarda?
- Strasberg çok katı bir oyunculuk okuluydu. Los Angeles’a taşınmaya karar verdiğimde, herkes beni vazgeçirmek için elinden geleni yaptı. “Orada yok olacaksın, Los Angeles seni parçalayacak” gibi bir sürü laf söylediler. Ama ben vazgeçmedim. O yıllarda tiyatro yapıyordum. Kendimi oyuncu olarak koyman gereken yeri kestiremiyordum. Hele o dönemin en büyük aksiyon yıldızlarından biri olacağımı hayal bile etmemiştim.
Geçmişe dönüp bakınca kariyerinizdeki işler sizi mutlu ediyor mu?
- Kariyerim bu şekilde oluştuğu için mutsuz değilim. Aksine yıllar geçtikçe aksiyon filmlerini daha da çok sevmeye başladım. Çünkü bu filmlere hem fiziksel hem mental hazırlanmak zorundasın. Komedi de öyle mesela. Hızlı düşüneceksin, hazır olacaksın... Aksiyon kolay iş değil... Zorluyor! Ben de, beni zorlayan işleri seviyorum.
Kadınların artık aksiyon filmlerinde daha çok ön plana çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Biz kadınlar aslında hep buradaydık. Ama Hollywood ancak istikametini bize doğru yöneltti. Wonder Woman’a, diğer kadın kahramanlara bak... Her biri akıllı, çalışkan ve iyi oyuncular... Bu değişimi görmek için neden bu kadar beklemişiz? Bilmiyorum, anlamıyorum...
Hollywood ya da gelecek daha mı feminist olacak?
- Galiba... Y, yani erkeklik kromozomu yok oluyor. Yanlış mı biliyorum! Günün birinde dünya, kadınların egemenliğine geçecek. Zaten insanoğluna hayat veren, dünyadaki varlığı devam ettiren kadınlar değil mi? Erkekler hayatlarını bize borçlu. Günün birinde üstünlüğü bizim ele almamız hayal değil bence...
Gelelim “Terminatör”e... 28 yıl sonra sizi yeniden bu filme çeken neydi?
- Üzerinden uzun zaman geçtiği için karakterde doldurmam gereken çok şey vardı. Gerçi uzun zaman geçmesi karakterle oynama esnekliği de verdi. Sarah eski Sarah değildi artık... Zaten aynen devam etseydi hem benim için hem de izleyici için sıkıcı olurdu.
Fiziksel hazırlık aşaması nasıldı peki?
- Önceki gibi olacak zannettim... Yani aynı hazırlık planı ile aynı sonuçları alacağımı düşündüm. Ama öyle olmadı. Yaş galip geldi... Dolayısıyla daha yoğun mental, fiziksel ve duygusal hazırlık dönemi geçirdim.