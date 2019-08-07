Lindsay Lohan ile Prens Selman aşk mı yaşıyor?

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.
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ABD basını, Lindsay Lohan ile Prens Selman'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığını yazdı.
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İddialara göre Selman Lohan'ı özel uçağına bindiriyor ve sık sık hediyelere boğuyor.
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Prens Selman ile Lohan'ın ilk kez Formula 1 yarışında karşılaşıp tanıştıkları öne sürüldü.
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Selman, Lohan'a hediye paketi içerisinde kredi kartını verdi. Bunun üzerine ikili yakınlaşarak görüşmeye başladı.
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Lohan'ın menajeri arkadaş olduklarını söylerken aşk dedikodularını yalanlıyor. Arkadaşları ise mesajlaştıklarını ifade ediyor.