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Lindsay Lohan ile Prens Selman aşk mı yaşıyor?

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

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    ABD basını, Lindsay Lohan ile Prens Selman'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığını yazdı.

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    İddialara göre Selman Lohan'ı özel uçağına bindiriyor ve sık sık hediyelere boğuyor.


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    Prens Selman ile Lohan'ın ilk kez Formula 1 yarışında karşılaşıp tanıştıkları öne sürüldü.

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    Selman, Lohan'a hediye paketi içerisinde kredi kartını verdi. Bunun üzerine ikili yakınlaşarak görüşmeye başladı.


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    Lohan'ın menajeri arkadaş olduklarını söylerken aşk dedikodularını yalanlıyor. Arkadaşları ise mesajlaştıklarını ifade ediyor.
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