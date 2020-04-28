Lindsay Lohan'dan Megan Markle ve Prens Harry'ye paparazzilerden kaçma tüyoları

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ABD’de bir zamanlar kendisinin de oturduğu Malibu bölgesine taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’nin paparazzilerden nasıl kaçabileceklerini anlattı.

ntv.com.tr 28.04.2020 - 08:12 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 08:14

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, İngiltere’de kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’ye paparazzilerden kaçma tüyoları verdi.

Bir radyo programına katılan 33 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Los Angeles şehrinin Malibu ilçesinde yaşamaya başlayan Sussex çiftine, oranın kendisinin de daha önce yaşadığı bir yer olduğu için neler yapması gerektiğini anlattı.

"KENDİNE AİT PLAJIN OLMALI"

Andy Cohen’e konuşan Lohan, “Kendilerine ait özel bir plajları olmadıkça halka açık plajlara çıkmamalılar. Orada yeterince açılmadan sörf de yapamazsınız” dedi.

“Orada halka açık yerlerde bir şey yapmak gerçekten zor” diyen Lohan, “Neyse ki bu zamanlarda herkes evde ama bugünler geçince sadece şoförünüzle bir yere gidebilirsiniz” diye konuştu.

38 yaşındaki Meghan Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry, 6 Mayıs’ta bir yaşına girecek oğulları Archie ile birlikte kraliyetten ve kameralardan uzakta yaşamaya, kendi paralarını kazanmaya karar verdiklerini açıklayarak önce Kanada’ya, ardından da geçen ay Los Angeles’a taşınmıştı.
Harry ile evlemeden önce oyunculuk yapan Meghan Markle’ın yeniden kariyerine dönmek için ve annesine yakın olmak için Los Angeles’ı tercih ettiği konuşulmuştu.
Çift, Los Angeles’ta en son corona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtırken görüntülenmişti.

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