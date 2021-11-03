Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için yarışmaya katıldı

Öte yandan Linet, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çıktığı sahnede, İsrail'de asker kaçağı olduğu itirafında bulunmuştu.

46 yaşındaki Linet, şöyle konuştu:

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."