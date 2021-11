Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için yarışmaya katıldı

Türkiye, 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.

Linet'in üst tura çıkmayı başardığı yarışmanın jüri koltuğunda ise 2018'de yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması’nda, ‘I am not Your Toy’ şarkısıyla İsrail'i birinciliğe ulaştıran Netta Barzilai de yer aldı.