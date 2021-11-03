Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 07:02
Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Miami’deki lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.
34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Porsche Design adlı rezidansta yer alan iki talı evini 2015’da 5 milyon dolara satın almıştı.
Evi satın almasından bu yana kullanmayan Messi, Fransa’nın Paris şehrinde yaşıyor.
Messi, geçtiğimiz nisan ayında, bu dairenin yanında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara satın aldı.
Ünlü futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.
300 metrekarelik evin dev camlarından alabildiğine okyanus manzarası içeri giriyor.
Apartmanın içinde iki araçlık gökyüzü garajına çıkan araba asansörü bulunuyor.
Akıllı ev sistemine sahip olan mülkte havuz, spor odası, sinema salonu da yer alıyor.
Sanal oyun odası, kuaför ve özel restoran da 51 katlı binanın sahip olduğu özelliklerden.
İşte Messi'nin satışa çıkardığı Miami'deki yansıyan kareler...