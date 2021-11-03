Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor

Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Miami’deki lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.

34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Porsche Design adlı rezidansta yer alan iki talı evini 2015’da 5 milyon dolara satın almıştı.

Evi satın almasından bu yana kullanmayan Messi, Fransa’nın Paris şehrinde yaşıyor.

Messi, geçtiğimiz nisan ayında, bu dairenin yanında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara satın aldı.