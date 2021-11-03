Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor

600 milyon dolarlık bir servete sahip olan Paris Saint-Germain’in Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Miami’de bulunan lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı. Okyanus manzaralı lüks evin özel araba asansörü bile var.

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 07:02

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 1

Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Lionel , Miami’deki lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.

34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Porsche Design adlı rezidansta yer alan iki talı evini 2015’da 5 milyon dolara satın almıştı.

Evi satın almasından bu yana kullanmayan Messi, Fransa’nın Paris şehrinde yaşıyor.

Messi, geçtiğimiz nisan ayında, bu dairenin yanında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara satın aldı.

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 2

Ünlü futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 3

300 metrekarelik evin dev camlarından alabildiğine okyanus manzarası içeri giriyor.

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 4

Apartmanın içinde iki araçlık gökyüzü garajına çıkan araba asansörü bulunuyor.

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 5

Akıllı ev sistemine sahip olan mülkte havuz, spor odası, sinema salonu da yer alıyor.

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 6

Sanal oyun odası, kuaför ve özel restoran da 51 katlı binanın sahip olduğu özelliklerden.

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 7

İşte Messi'nin satışa çıkardığı Miami'deki yansıyan kareler...

Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 8
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 9
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 10
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 11
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 12
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 13
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 14
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 15
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 16
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 17
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 18
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 19
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 20
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 21
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 22
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 23
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 24
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 25
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 26
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 27
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 28
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 29
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 30
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 31
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 32
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 33
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 34
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 35
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 36
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 37
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 38
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 39
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 40
Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor - 41

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