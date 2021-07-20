Lionel Messi ve ailesi tatilde

Copa America'da Brezilya'yı devirerek kupayı alan Arjantin'in başarısında ter döken Lionel Messi eşi Antonella ve üç çocuğuyla birlikte tatil için soluğu Miami'de aldı.
(Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

20.07.2021 - 11:34

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Yıldız futbolcu Messi eşi Antonella ve üç çocuğuyla birlikte Miami'de tatil yapıyor.


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Messi ve ailesi aylık kirası 200 bin dolar olan yalı evinde konaklıyor.


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760 metrekare olan malikanenin, 5 yatak odası ve 5 banyosu bulunuyor.


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Üç otomobillik garajı, özel teknolojik güvenlik sistemi, oyun odası, havuzu ve çatı terası lüks yalınıne öne çıkan diğer bazı özelliklerinden.

İşte diğer kareler...

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