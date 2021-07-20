Lionel Messi ve ailesi tatilde

Copa America'da Brezilya'yı devirerek kupayı alan Arjantin'in başarısında ter döken Lionel Messi eşi Antonella ve üç çocuğuyla birlikte tatil için soluğu Miami'de aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A) Yıldız futbolcu Messi eşi Antonella ve üç çocuğuyla birlikte Miami'de tatil yapıyor. Messi ve ailesi aylık kirası 200 bin dolar olan yalı evinde konaklıyor. 760 metrekare olan malikanenin, 5 yatak odası ve 5 banyosu bulunuyor. Üç otomobillik garajı, özel teknolojik güvenlik sistemi, oyun odası, havuzu ve çatı terası lüks yalınıne öne çıkan diğer bazı özelliklerinden.\nİşte diğer kareler...