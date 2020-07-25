Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili

Barcelona futbol takımının Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, ailesi ve takım arkadaşı Suarez ile birlikte İspanya’nın Ibiza kentinde tatil yapıyor. Messi'nin tatilinden eşiyle romantik anları objektiflere yansıdı.

ntv.com.tr 25.07.2020 - 11:54

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 1

Barcelona futbol takımının Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, ailesiyle İspanya’nın Ibiza kentinde tatil yapıyor.

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 2

33 yaşındaki futbolcu, eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte, aralarında Uruguaylı takım arkadaşı Luis Suarez’in de bulunduğu arkadaşlarıyla birlikte teknede zaman geçirirken görüntülendi.

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 3

Messi, ailesi ve arkadaşlarıyla Formentera adasına gitti.

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 4

Messi ile Roccuzzo’nun teknedeki romantik anları paparazzilerin objektiflerine yanısıdı.

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 5

Çiftin üç çocuğu yatta yanlarındaydı.

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 6

Messi ve yanındakiler daha sonra tekneden bir bota geçerek kıyıya ulaştı.

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 7

İşte Messi’nin romantik tekne turundan görüntüler...

Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 8
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 9
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 10
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 11
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 12
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 13
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 14
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 15
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 16
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 17
Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili - 18

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