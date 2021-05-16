Lisa Kudrow: Oğlum bir dönem Jennifer Aniston'ı annesi sandı

O'Brien, "Biraz kafası karışmış, Jen Aniston'a gerçekten takıntılı olduğunu biliyorum" diye söze başladı ve Kudrow'un şu cevabı vermesine sebep oldu:

"Hayır, hayır, Jennifer'ın kucağına atlardı. Eh, Jennifer bir aşk böceğidir ve bu açıdan mantıklıydı."

Kudrow, "Ve Julian'ı seven ve onun sevgisini hisseden herkes için hep mutlu oldum" diye devam edip ekledi:

"Ama sonra evde, Jennifer televizyona çıktı ve Julian 'Anneciğim!' dedi."