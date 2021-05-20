Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili

Sergen Yalçın'la birliktelik yaşayan Ukraynalı Lisaveti Karibskaya, verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminde. Beşiktaş'ın şampyonluğu sonrası Yalçın'la tatil yapan Karibskay, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel" dedi.

20.05.2021 - 10:55

Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 1
Beşiktaş'a iki kupa kazandıran Sergen Yalçın, son günlerde başarısıyla olduğu kadar Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile olan birlikteliğyle de gündemde.


Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 2
Birlikte tatil yapan ikiliden genç modelin Antalya tatilinde verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.


Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 3
22 yaşındaki model fotoğraflarını sosyal medyada "Şimdiye kadarki en iyi tatil" notuyla yayınladı.


Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 4
Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel. Çok memnun kaldım" dedi.


Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 5
Karibskaya, teknik direktör Yalçın'ın şampiyonluğu sonrası fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp kalp emolojisi koyarak tebrik etmişti.
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 6
İşte Karibskaya'nın Instagram hesabından öne çıkan kareler...
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 7
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 8
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 9
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 10
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 11
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 12
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 13
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 14
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 15
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 16
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 17
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 18
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili - 19

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