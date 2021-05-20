Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı: Sergen Yalçın ile Antalya tatili
Sergen Yalçın'la birliktelik yaşayan Ukraynalı Lisaveti Karibskaya, verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminde. Beşiktaş'ın şampyonluğu sonrası Yalçın'la tatil yapan Karibskay, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel" dedi.
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20.05.2021 - 10:55
Beşiktaş'a iki kupa kazandıran Sergen Yalçın, son günlerde başarısıyla olduğu kadar Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile olan birlikteliğyle de gündemde.
Birlikte tatil yapan ikiliden genç modelin Antalya tatilinde verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.
22 yaşındaki model fotoğraflarını sosyal medyada "Şimdiye kadarki en iyi tatil" notuyla yayınladı.
Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel. Çok memnun kaldım" dedi.
Karibskaya, teknik direktör Yalçın'ın şampiyonluğu sonrası fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp kalp emolojisi koyarak tebrik etmişti.
İşte Karibskaya'nın Instagram hesabından öne çıkan kareler...
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