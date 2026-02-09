Listra Antik Kenti'nden bronz muska çıktı. Selçuklulara ait olduğu düşünülüyor

Kazılarda ayrıca Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen bir buluntunun dikkati çektiğini anlatan Mimiroğlu, “Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz konut yapısında çalışma yaptık. Selçuklu dönemine ait bir yeşil sırlı hokka bulduk. Yanında bronz muska çıktı. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. İki yüzünde ters bir şekilde yazılar var. Kolye muska şeklinde. Benzerlerine Anadolu da sık rastlanmasa da Orta Asya'da var. Özellikle askerler ve yolcular takıldığı biliniyor.” ifadeleriyle şehrin ticaret yollarının etkisiyle kültürleri bir araya getirdini vurguladı.