Listra Antik Kenti'nden bronz muska çıktı. Selçuklulara ait olduğu düşünülüyor
09.02.2026 15:15
AA
Konya'da Listra Antik Kenti'nde arkeolojik kazıda Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen bronz muska ortaya çıkarıldı.
SELÇUKLU'DA HRİSTİYANLAR
Konya'da Kültür Bakanlığının izni dahilinde yürütülen Listra Antik Kenti kazıları tarihe ışık tutan buluntuları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.Listra Antik Kenti kazılarında, Selçuklu döneminde bölgede yaşayan Hristiyanlara ait olduğu değerlendirilen buluntular günyüzüne çıkarıldı. Listra Antik Kenti, Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynadığına inanılan Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.
Geçen yıl yapılan kazılarda Listra Antik Kentinin büyük bir yapı olduğu keşfedilmişti. Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu "Yukarı kilisede 80'e yakın mezar tespit edildi. Özellikle Selçuklu döneminde yaşayan Hristiyanlara ait olduğunu anladığımız mezarlarda, Selçuklu dönemi sırlı hokkalar, sikkeler, yine turkuaz boncuklar bulundu. Bu bakımdan dolayı gerçekten ilgi çekici. Tarihi kaynaklardan Selçuklu döneminde Hristiyan nüfusunun olduğunu biliyoruz ama arkeolojik kazıda Selçuklu dönemine tarihlenen Hristiyan mezarlarının bulunduğunu net şekilde görmüş olduk." ifadeleriyle Selçuklu dönemine ait Hristiytan tarihine ışık tuttuklarını belirti.
BRONZ MUSKA
Kazılarda ayrıca Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen bir buluntunun dikkati çektiğini anlatan Mimiroğlu, “Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz konut yapısında çalışma yaptık. Selçuklu dönemine ait bir yeşil sırlı hokka bulduk. Yanında bronz muska çıktı. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. İki yüzünde ters bir şekilde yazılar var. Kolye muska şeklinde. Benzerlerine Anadolu da sık rastlanmasa da Orta Asya'da var. Özellikle askerler ve yolcular takıldığı biliniyor.” ifadeleriyle şehrin ticaret yollarının etkisiyle kültürleri bir araya getirdini vurguladı.