Lizzo’dan eleştirilere yanıt: Şişman fobisi

Time dergisi tarafından “eğlence dünyasında yılın kişisi” seçilen rap şarkıcısı Lizzo, müziği ve sahne performansları kadar kıyafet seçimiyle de adından söz ettiriyor.
31 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, son olarak seyirci koltuklarında dikkat çektiği NBA maçıyla gündeme gelmişti.
62. Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday olan Lizzo, Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasına oynanan maçta hem neşeli halleriyle hem de kalça kısmı açık elbisesiyle seyircilerin ve objektiflerin ilgi odağı olmuştu. Ünlü rap’çi salonda kendi şarkısı Juice çalmaya başlayınca dayanamayıp dans etmiş, bu görüntüsü sonrası Lizzo’nun kıyafet seçimi eleştiri konusu olmuştu. Pek çok kişi, kalçasını açıkta bırakan kıyafetin basketbol maçı izlemek için uygun olmadığını savunmuştu.
Ünlü rap’çi, kıyafeti hakkında yapılan yorumlara yanıt vererek, eleştirileri “ikiyüzlü” ve “şişman fobisi” ürünü olarak tanımladı. Instagram hesabından açıklama yapan Lizzo, kendisini hiçbir zaman sansürlemeyeceğini söyledi.
Lizzo, “Olduğum kişi olarak yapmayı seçtiğim şeyler, aynı şeyi yapmak için size ilham verebilir. Benim gibi olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz gibi olmanız gerekiyor. Ve asla hiç kimsenin sizi engellemesine ve kendinizden utanmanıza neden olmasına izin vermeyin” dedi.
“Bu, benim her zaman olduğum kişi. Şimdi herkes görüyor” diyen Lizzo, “Eleştirileriniz sizi ilgilendirir, beni etkilemez. Olumsuz eleştirilerin hayatımda yeri yok; hayatımı ve duygularımı kontrol edemez. Hayatımın en mutlu dönemindeyim, etrafım sevgiyle çevrili” yorumunu yaptı.
İnternette yapılan yorumların işini engellemediğini söyleyen Lizzo, “Şaşırttığımı biliyorum, çünkü daha önce hiç böylesini görmediniz. Benim gibi vücudu olan birini bu tarz kıyafetlerle ve böyle hareketlerle görmeye alışık değilsiniz” dedi.
Ünlü şarkıcı ayrıca, “Hiçbir zaman kendimi sansürlemek istemiyorum. Kendimi sessizleştirmeyeceğim. Bazılarına seksi gelmediğim için kendi değerimi azaltmayacağım” ifadesini kullandı.