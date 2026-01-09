Lodostan sonra gelen tehlikeye dikkat. Zehirlenme vakalarını artırıyor
09.01.2026 16:42
Son Güncelleme: 09.01.2026 16:49
İHA
Lodosun etkili olduğu bölgelerde karbonmonoksit zehirlenmesi riski artıyor. Uzmanlar, vatandaşları soba ve kombi kullanımı konusunda uyarıyor.
Son günlerde yer yer etkisini arttıran lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarında artış yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sancak İtfaiye Merkezi Amiri Emre Yılmaz, "Bu hava koşullarında, rüzgar ve basınç değişimlerinin etkisiyle yarım yanma sonucu ortaya çıkan, halk arasında 'karbonmonoksit' olarak bilinen zehirli gazlar, evin içine geri sızma riski taşıyabilir'' dedi.
Yılmaz, solunum yoluyla zehirlenmelerde uygulanacak bazı ilk yardım müdahaleleri olduğunu belirtti. Uzman isim, yaygın semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, ateş yükselmesi gibi işaretlerin yer aldığını anlattı.
Sancak'a göre, vatandaşın yapması gereken, bu durumu fark ettiğinde derhal o alanı havalandırmak. Yani camları, pencereleri açıp temiz hava almak.
Sancak, ‘’Binadaki riskin yok edilebilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesi doğru olacaktır. Özellikle mutfaklarımızda bulunan doğalgaz menfezlerini, kış aylarında soğuk gelmesin düşüncesiyle gazete, naylon poşet, koli bandı gibi malzemelerle kapatmak tehlikelidir'' şeklinde konuştu.
Uzman isim, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Vatandaşlardan bir ricam da sobalarının ilk kurulum anında boru içlerindeki kurumları temizlemeleri, boru hatları ve çıkışlarını kontrol etmeleri. Sobada yakıt kullanım esnasında tercih edilen yakıtların, doğal odunlar ve en az 1 yıl kuru halde beklemiş olması, kömürlerin de kesinlikle kuru olması gerekiyor.''
Sancak, bu ürünlerin ıslak olması halinde eksik yanmanın oluştuğunu ve gaz birikimleri meydana getirdiğini anlattı. Bu da ev içerisinde duman basması ve kokuya neden olabiliyor.
Uzman isme göre, evde hem soba hem de kombi tesisatlarının düzenli bakımları, kombi servisleri tarafından periyodik olarak yapılmalıdır. Bu bakımların yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi gerekir.
Soba ne kadar sık kullanılıyorsa, sobanın da belirli periyotlarla bakım ve temizliklerinin düzenli olarak yapılması önemlidir. Bu şekilde sobanın verimli ve güvenli bir şekilde çalışması sağlanabilir.
Ayrıca, evlerde karbonmonoksit dedektörlerinin bulunması, güvenlik açısından büyük önem taşır. Eğer bu dedektörler temin edilip kurulursa, evde yaşayanlar için daha güvenli bir ortam oluşur. Bir dedektör sayesinde, karbonmonoksit gibi zehirli gazların tespit edilip tahliye edilmesi sağlanarak, hayatı tehdit eden durumların önüne geçilebilir.