Lodostan sonra gelen tehlikeye dikkat. Zehirlenme vakalarını artırıyor

Yılmaz, solunum yoluyla zehirlenmelerde uygulanacak bazı ilk yardım müdahaleleri olduğunu belirtti. Uzman isim, yaygın semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, ateş yükselmesi gibi işaretlerin yer aldığını anlattı.

Sancak'a göre, vatandaşın yapması gereken, bu durumu fark ettiğinde derhal o alanı havalandırmak. Yani camları, pencereleri açıp temiz hava almak.

Sancak, ‘’Binadaki riskin yok edilebilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesi doğru olacaktır. Özellikle mutfaklarımızda bulunan doğalgaz menfezlerini, kış aylarında soğuk gelmesin düşüncesiyle gazete, naylon poşet, koli bandı gibi malzemelerle kapatmak tehlikelidir'' şeklinde konuştu.

Uzman isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Vatandaşlardan bir ricam da sobalarının ilk kurulum anında boru içlerindeki kurumları temizlemeleri, boru hatları ve çıkışlarını kontrol etmeleri. Sobada yakıt kullanım esnasında tercih edilen yakıtların, doğal odunlar ve en az 1 yıl kuru halde beklemiş olması, kömürlerin de kesinlikle kuru olması gerekiyor.''

Sancak, bu ürünlerin ıslak olması halinde eksik yanmanın oluştuğunu ve gaz birikimleri meydana getirdiğini anlattı. Bu da ev içerisinde duman basması ve kokuya neden olabiliyor.