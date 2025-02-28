Lohusalık döneminde kadınlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre lohusalık döneminde kadınlar oruç tutabilir mi?
Lohusalık, doğumdan sonra başlayan ve vücudun toparlanma süreciyle birlikte rahim kanamalarının devam ettiği dönem olarak tanımlanır.
LOHUSALIK DÖNEMİNDE KADINLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?İslam âlimlerinin ortak görüşüne göre, bu dönemdeki kanamalar hayız (adet) hükmüyle benzerlik gösteren nifas (lohusalık) kanamalarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarında, nifas hâlindeki kadınların oruç tutmakla yükümlü olmadığı belirtilir. Lohusalık kanamaları tamamen kesilinceye kadar namaz ve oruç ibadetleri yapılmaz. Kanamalar biter bitmez gusül alınıp ibadetlere devam edilir. Lohusalık süresi en fazla kırk gün kabul edilir. Ancak kanama daha erken biterse, bu süreden önce ibadetlere başlanabilir. Burada amaç, hem annenin sağlığını korumak hem de dinî hükümlere uymaktır. Resmî görüşlere göre, lohusalık döneminde tutulamayan oruçlar daha sonra kaza edilir. Bu hüküm, annenin sağlığı ve bebeğin bakımı göz önünde bulundurularak kolaylık sağlar.
LOHUSALIK DÖNEMİNDE KADINLAR ORUÇ BORCUNU KAZA MI ETMELİDİR?
Lohusalık süresince tutulmayan oruçlar, kanamalar bittiğinde ve kadının sağlık durumu müsait olduğunda kaza edilir. İslam âlimleri, bunun zorunlu bir kaza borcu olduğunu belirtir. Öncelikle lohusalık tamamlanıp gusül abdesti alındıktan sonra, Ramazan oruçları ya da diğer farz oruç borçları için niyet edilerek gün gün tutulur. Kaza süresi ile ilgili esnek davranılır; ancak mümkün olan en kısa zamanda tutmak tavsiye edilir. Zira borcun geciktirilmesi yerine, müsait ilk fırsatta eda edilmesi daha uygundur. Lohusalığın bitimini takip eden dönem, annenin fiziksel olarak güçlenip bebeğinin bakımını da düzenli şekilde sürdürebildiği bir zamana denk gelince kaza oruçları başlanır. Bu, dinî hükümlerin yanı sıra annenin sağlık ve psikolojik durumunu da koruyan pratik bir çözümdür.
LOHUSALIK DÖNEMİNDE KADINLARA ORUÇ FARZ MIDIR?
İslami hükümlere göre lohusalık dönemi, nifas adı verilen özel bir hâl olarak kabul edilir. Bu dönemde kadınların hayız hâline benzer şekilde ibadet muafiyetleri bulunur. Dolayısıyla lohusalık süresi boyunca oruç farz kabul edilmez. Ramazan ayına denk gelen lohusalık durumu, kadına bu ibadetten muaftır. Lohusa kadın bu süreçte oruç tutmak zorunda değildir. Kanamalar tamamen kesilince ve sağlık açısından uygun hâle gelince oruç ibadetine başlanır. Tutulamayan Ramazan günleri daha sonra kaza orucu olarak tamamlanır. Bu muafiyet, kadının hem fiziksel sağlığını hem de bebeğini emzirme veya bakım gibi sorumlulukları nedeniyle yıpranmamasını amaçlar. Diyanet’in açıklamalarında da lohusalık hâlinde oruç tutmanın farz olmadığı açıkça belirtilir.