Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası

Irina Shayk, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilelerde birbirinden ilginç kıyafetleri sergiledi. Ünlü Rus modeli bu haliyle podyumda görenler tanıyamadı.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 12:07

Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 1

Ünlü Rus model Irina Shayk, önceki gün Londra Haftası kapsamında düzenlenen Matty Bovan defilesinde boy gösterdi.

Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 2

36 yaşındaki ünlü modeli izleyenler, podyumda giydiği ilginç kıyafetler nedeniyle tanımakta zorlandı.

Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 3

Shayk, podyumdan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Teşekkürler Matty Bovan. Senin yaratıcı yolculuğunun bir parçası olmaktan mutluyum” notunu yazdı.

Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 4

Shayk, bu defilenin ardından, yine Londra’da Richard Quinn defilesine çıktı.

Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 5

Ünlü model, bu defa sadece yüzünü açıkta bırakan pembe kıyafetiyle dikkat çekti.

Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 6
Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 7
Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası - 8

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER