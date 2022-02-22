Londra Moda Haftası'na Irina Shayk damgası

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 12:07
Ünlü Rus model Irina Shayk, önceki gün Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Matty Bovan defilesinde boy gösterdi.
36 yaşındaki ünlü modeli izleyenler, podyumda giydiği ilginç kıyafetler nedeniyle tanımakta zorlandı.
Shayk, podyumdan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Teşekkürler Matty Bovan. Senin yaratıcı yolculuğunun bir parçası olmaktan mutluyum” notunu yazdı.
Shayk, bu defilenin ardından, yine Londra’da Richard Quinn defilesine çıktı.
Ünlü model, bu defa sadece yüzünü açıkta bırakan pembe kıyafetiyle dikkat çekti.