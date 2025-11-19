Londra'da Bridget Jones sürprizi: İşte heykeli dikilen yıldız isimler

Kolombiyalı ünlü oyuncu Sofia Vergara da doğduğu şehir Barranquilla'ya dikilen bir heykelle onurlandırıldı.

Kolombiyalı sanatçı Yuno Marquez ve altı genç heykeltıraş öğrencisi tarafından hazırlanan heykelde; Sofia Vergara yırtmaçlı ve askısız bir elbise içinde, el sallarken tasvir edildi.