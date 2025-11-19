Londra'da Bridget Jones sürprizi: İşte heykeli dikilen yıldız isimler
19.11.2025 09:32
Son Güncelleme: 19.11.2025 10:13
NTV - Haber Merkezi
Renee Zellweger'in hayat verdiği "Bridget Jones" karakterinin Londra'da heykelinin dikilmesi sonrası benzer şekilde ölümsüzleştirilen ünlü isimler merak edildi.
Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Renee Zellweger'in canlandırdığı “Bridget Jones” karakteri ölümsüzleştirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'nda sergilenecek olan “Bridget Jones” heykeli akıllara benzer şekilde onurlandırılan dünyaca ünlü isimleri getirdi. İşte heykelleri dikilen yıldızlar...
SHAKIRA
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, memleketi Kolombiya'da dev bir heykel ile onurlandırıldı. Barranquilla'daki dev bronz heykelin ünlü şarkıcıya benzerliği şaşırtıyor.
Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan heykel, Shakira'nın "Hips Don't Lie" (Kalçalar Yalan Söylemez) klibindeki dansını yansıtıyor.
SOFIA VERGARA
Kolombiyalı ünlü oyuncu Sofia Vergara da doğduğu şehir Barranquilla'ya dikilen bir heykelle onurlandırıldı.
Kolombiyalı sanatçı Yuno Marquez ve altı genç heykeltıraş öğrencisi tarafından hazırlanan heykelde; Sofia Vergara yırtmaçlı ve askısız bir elbise içinde, el sallarken tasvir edildi.
AMY WINEHOUSE
2011 yılında henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un heykeli, Londra’da yaşadığı ve çalıştığı Camden mahallesine dikildi.
Heykeltıraş Scott Eaton tarafından yapılan gerçek boyutlardaki bronz heykel, 2014 yılından beri sergileniyor.
MICHAEL JACKSON
Michael Jackson'un heykeli, "They Don't Care About Us" adlı şarkısının klibini çektiği Rio de Janeiro'ya vefatından bir yıl sonra sanatçının anısına konuldu.
MARILYN MONROE
California'nın Palm Springs şehrindeki devasa Marilyn Monroe heykeli, film yıldızını “The Seven Year Itch” filminde beyaz elbise giymiş havalandırma ızgarasının üzerinde durduğu meşhur sahnedeki haliyle tasvir ediyor. Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki heykel, paslanmaz çelik ve alüminyumdan yapıldı.
FREDDIE MERCURY
Efsanevi müzisyen Freddie Mercury'nin de İsviçre'nin Montreux şehrinde bir heykeli bulunuyor.