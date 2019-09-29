L'Oreal'in Paris Moda Haftası defilesinde yıldızlar geçidi
ntv.com.tr
L’Oreal'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Eva Longoria, Helen Mirren, Amber Heard gibi pek çok yıldız podyumda yürüdü.
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Kozmetik markası olarak tanınan L’Oreal’in Le Défilé L’Oréal Paris adıyla açtığı moda evinin Paris Moda Haftası kapsamında defilesi düzenlendi.
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Seine Nehri üzerindeki yüzer podyumda yapılan Le Defile L’Oreal Paris şovu, yıldızlar geçidine sahne oldu.
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200 bin kişinin izlediği defilede, L’Oréal Paris, ikonik mücevher markası Maison Chopard ile işbirliği yaparak çok özel ve görkemli parçalardan oluşan bir seçki sundu.
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Paris’teki defilede Eva Longoria, oğlu Santiago ile podyumdaki yerini aldı.
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Hollywood’un ünlü yıldızı Helen Mirren çıplak ayakla yürüdüğü defiledeki enerjik tavırlarıyla beğeni topladı.
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İşte defileye katılan yıldızlar ve defileden yansıyanlar...
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7Helen Mirren
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8Eva Longoria
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9Aishwarya Rai
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10Aja Naomi King
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11Amber Heard
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12Andie MacDowell
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Camilla Cabello
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14Cheryl
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15Cindy Bruna
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16Constance Jablonski
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17Doutzen Kroes
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18Elsa Pataky
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19Geri Halliwell
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20Camila Cabello ve Amber Heard
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