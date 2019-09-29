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L'Oreal'in Paris Moda Haftası defilesinde yıldızlar geçidi

ntv.com.tr

L’Oreal'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Eva Longoria, Helen Mirren, Amber Heard gibi pek çok yıldız podyumda yürüdü.

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    Kozmetik markası olarak tanınan L’Oreal’in Le Défilé L’Oréal Paris adıyla açtığı moda evinin Paris Moda Haftası kapsamında defilesi düzenlendi.

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    Seine Nehri üzerindeki yüzer podyumda yapılan Le Defile L’Oreal Paris şovu, yıldızlar geçidine sahne oldu.

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    200 bin kişinin izlediği defilede, L’Oréal Paris, ikonik mücevher markası Maison Chopard ile işbirliği yaparak çok özel ve görkemli parçalardan oluşan bir seçki sundu.

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    Paris’teki defilede Eva Longoria, oğlu Santiago ile podyumdaki yerini aldı.

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    Hollywood’un ünlü yıldızı Helen Mirren çıplak ayakla yürüdüğü defiledeki enerjik tavırlarıyla beğeni topladı.

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    İşte defileye katılan yıldızlar ve defileden yansıyanlar...

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    Helen Mirren
  • 8

    Eva Longoria
  • 9

    Aishwarya Rai
  • 10

    Aja Naomi King
  • 11

    Amber Heard
  • 12

    Andie MacDowell
  • 13

    Camilla Cabello

  • 14

    Cheryl
  • 15

    Cindy Bruna
  • 16

    Constance Jablonski
  • 17

    Doutzen Kroes
  • 18

    Elsa Pataky
  • 19

    Geri Halliwell
  • 20

    Camila Cabello ve Amber Heard
  • 21

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