Lori Loughlin'in evine giren hırsızlar 1 milyon dolarlık mücevherlerini çaldı

Loughlin, kızlarının üniversiteye kabulünü sağlamak için telefon ve posta dolandırıcılığı suçlamasını kabul ettikten sonra hapis cezasının yanı sıra 150 bin dolarlık para ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası da almıştı.

Giannulli de beş ay hapis, 250 bin dolar para ve 250 saat kamu hizmeti cezalarına çarptırılmıştı.