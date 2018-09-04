Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj

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Değirmencioğlu, Karius Beşiktaş'a transfer olduğunda, "Beşiktaş'ın kalecisi diyorum kızlar o kadar yani diyorum sadece" tweetini atmıştı. Bunun üzerine yeni bir tweet daha atan Değirmencioğlu, "Bu tweeti attığım icin denk geldi ve ss paylastım. Neden ifşa diyenlere şu ana kadar gelen futbolcu oyuncu mesajlarını koysam ifşa olurdu okay ama sasırdım ve attım hastalar" dedi.