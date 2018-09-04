Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Loris Karius model ve blogger Melis Ayça Değirmencioğlu'na sosyal medyadan mesaj yolladı. Değirmencioğlu bu mesajı sayfasına taşıdı.
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Model ve blogger Melis Ayça Değirmencioğlu, sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım yaptı.
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Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman kaleci Loris Karius, Instagram'dan Melis Ayça Değirmencioğlu'na DM'den (Direk mesaj) mesaj gönderdi.
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25 yaşındaki Karius, Melis Ayça Değirmencioğlu'na Instagram’dan, “Merhaba, nasılsın? diye yazdı.
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Değirmencioğlu ise bu mesajı Twitter hesabından yayınladı. Değirmencioğlu daha sonra Loris Karius bu paylaşımını sildi.
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Değirmencioğlu, Karius Beşiktaş'a transfer olduğunda, "Beşiktaş'ın kalecisi diyorum kızlar o kadar yani diyorum sadece" tweetini atmıştı. Bunun üzerine yeni bir tweet daha atan Değirmencioğlu, "Bu tweeti attığım icin denk geldi ve ss paylastım. Neden ifşa diyenlere şu ana kadar gelen futbolcu oyuncu mesajlarını koysam ifşa olurdu okay ama sasırdım ve attım hastalar" dedi.