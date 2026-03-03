Ramazan imsakiyesi banner
Lösemiyle savaşan Cansever'den haber var. Ünlü şarkıcı donör bekliyor

03.03.2026 17:44

NTV - Haber Merkezi

1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever, bir süre önce kanseri yendiğini duyurmuştu. Tedavisi devam eden ünlü isim, uygun donör bulunursa ilik nakli olacak.

Bir döneme damga vuran ve "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, birkaç ay önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Lösemiyle savaşan Cansever'den haber var. Ünlü şarkıcı donör bekliyor 1
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, sağlık sorunları sebebiyle bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurmuş ve sevenlerinden dua beklediğini ifade etmişti.

"KANSERİ YENDİK" DİYE MÜJDELEMİŞTİ

Tedavi sürecinde hastaneden paylaşımlar yapan Cansever, kanseri yendiğini ise “Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık” sözleriyle duyurmuştu.

İLİK NAKLİ İÇİN UYGUN DONÖR BEKLİYOR

Ancak yaşamını Almanya'da sürdüren Cansever'den yeni bir haber geldi. Ünlü şarkıcının lösemi tedavisinde kritik aşamaya gelindi.

 

Uygun donör bulunması halinde 58 yaşındaki Cansever'in önümüzdeki aylarda ilik nakli ameliyatı olması planlandığı ortaya çıktı.