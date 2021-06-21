Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi

Model Lottie Moss, Dele Alli'nin kendisine defalarca mesaj gönderdiğini ancak buna karşılık vermediğini dile getirerek bu davranışın kabalık olduğunu yıldız futbolcuya ilettiğini vurguladı.

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21.06.2021 - 09:50

Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss, yıldız futbolcu Dele Alli hakkında konuştu.







Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.







23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti.







Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonrasında kendisinin "Bu gerçekten kabalık" dediğini aktardı.







25 yaşındaki futbolcu, model Ruby Mae ile birlikteliğinin ardından Pep Guardiola'nın kızı Maria ile bir barda görüntülenmişti.

İşte Moss'un Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

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