Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi

Model Lottie Moss, Dele Alli'nin kendisine defalarca mesaj gönderdiğini ancak buna karşılık vermediğini dile getirerek bu davranışın kabalık olduğunu yıldız futbolcuya ilettiğini vurguladı.

21.06.2021 - 09:50

Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 1
Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss, yıldız futbolcu Dele Alli hakkında konuştu.


Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 2
Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.


Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 3
23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti.


Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 4
Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonrasında kendisinin "Bu gerçekten kabalık" dediğini aktardı. 


Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 5
25 yaşındaki futbolcu, model Ruby Mae ile birlikteliğinin ardından Pep Guardiola'nın kızı Maria ile bir barda görüntülenmişti.
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 6
İşte Moss'un Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 7
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 8
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 9
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 10
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 11
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER